Ποδοσφαιριστές της Μεταλογκλόμπους Βουκουρεστίου βρέθηκαν στο επίκεντρο έρευνας για παράνομο στοιχιματισμό.

Μετά το μεγάλο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού που συγκλόνισε το τουρκικό ποδόσφαιρο, παρόμοια υπόθεση φαίνεται να απασχολεί πλέον και το ποδόσφαιρο της Ρουμανίας. Όπως αποκαλύπτει η ιστοσελίδα proSport, πέντε ποδοσφαιριστές της νεοφώτιστης ομάδας της πρώτης κατηγορίας, Μεταλογκλόμπους Βουκουρεστίου, βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας για στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ εις βάρος της ίδιας τους της ομάδας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι παίκτες φέρεται να έπεισαν έναν υπάλληλο του συλλόγου να ανοίξει λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρεία, ώστε να ποντάρουν ανώνυμα. Μάλιστα, κάποια από τα στοιχήματα τοποθετήθηκαν εναντίον της Μεταλογκλόμπους, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τον αγώνα απέναντι στην Οτελούλ Γκαλάτι. Εκεί, οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι πόνταραν ότι η ομάδα τους θα δεχθεί τουλάχιστον τρία γκολ, κάτι που συνέβη στο πρώτο ημίχρονο, όταν το σκορ ήταν 3-0.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στη Ρουμανία κι έχει ήδη κινητοποιήσει τις Αρχές, το αρμόδιο όργανο της ρουμάνικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν έχει ξεκινήσει έρευνα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις που θα επηρεάσουν και τη συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα.