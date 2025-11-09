Η νέα ήττα της Λίβερπουλ στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι σηματοδότησε την χειρότερή της απόδοση μακριά από το «Άνφιλντ» εδώ και 13 χρόνια στην Premier League.

Η Λίβερπουλ προσγειώθηκε απότομα στο «Έτιχαντ» λίγες ημέρες μετά τη νίκη της επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League. Οι Citizens δεν αστειεύτηκαν, κυριάρχησαν και το τελικό 3-0 έφερε ξανά... μουρμούρα στις τάξεις της Λίβερπουλ.

Η οποία μακριά από το «Άνφιλντ», το «σπίτι» της, δείχνει να υποφέρει αρκετά τη φετινή σεζόν. Ήταν τέλη Σεπτεμβρίου όταν η Κρίσταλ Πάλας την υποχρέωσε στην πρώτη της ήττα στην Premier League, στο «Σέλχαρστ Παρκ». Έκτοτε, η ομάδα του Άρνε Σλοτ ακόμη ψάχνει τον τρόπο για να γυρίσει τον διακόπτη και να φύγει με το κεφάλι... ψηλά όποτε παίζει μακριά από το Λίβερπουλ.

Σειρά μετά την Πάλας πήραν οι ήττες από Τσέλσι και Μπρέντφορντ επίσης στο Λονδίνο -που μέχρι στιγμής μόνο ευχάριστος προορισμός δεν είναι για τους Reds- για να έρθει το 3-0 της Σίτι και να... γυρίσει την Λίβερπουλ πίσω στο 2012.

Διότι τότε ήταν η τελευταία φορά που κατέγραψε τέσσερις σερί εκτός έδρας ήττες σε επίπεδο Premier League χάνοντας διαδοχικά από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σάντερλαντ, ΚΠΡ και Νιούκαστλ. Η Λίβερπουλ ισοφάρισε την επίδοση αυτή, αλλά ελπίζει να της δώσει ένα τέλος την επόμενη φορά που θα ταξιδέψει μακριά από το γήπεδό της, στις 30 Νοεμβρίου απέναντι στην Γουέστ Χαμ, στο όχι και τόσο «αγαπημένο» της Λονδίνο.