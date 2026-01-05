Σλοτ: «Έκανα μία λάθος αλλαγή που μας στοίχισε τον αγώνα»

Αρκετά απογοητευμένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο Άρνε Σλότ μετά την ισοπαλία της Λίβερπουλ με την Φούλαμ.

Η Λίβερπουλ ταξίδεψε χθες (04/01) στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Φούλαμ στα πλαίσια της 20ης αγωνιστικής της Premier League, με τις δύο ομάδες να μένουν στην ισοπαλία με 2-2, καθώς οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με μία βόλιδα του Ριντ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο τεχνικός των «Reds» Άρνε Σλότ, στις δηλώσεις του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, εμφανίστηκε αρκετά στεναχωρημένος και νευριασμένος με την τροπή που πήρε το ματς, ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι η αλλαγή που έκανε ο ίδιος στο τέλος ήταν αυτή που στοίχισε τον αγώνα για τους πρωταθλητές Αγγλίας.

«Όταν ήταν 1-1, κάναμε μια επιθετική αλλαγή με τον (Φεντερίκο) Κιέζα για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, και μετά όταν ήμασταν μπροστά με 2-1, αναγκαστήκαμε να αποκρούσουμε ένα μακρινό πλάγιο άουτ».

«Τότε έβαλα στον αγώνα τον Γκόμεζ επειδή είναι πολύ καλός στις μονομαχίες αέρος, αλλά το κατάλαβαν και δεν εκτέλεσαν ψηλά και εν τέλει μας στοίχησε. Εκτέλεσαν συρτά και πέτυχαν ένα απίστευτο γκολ. Δεν είναι η πρώτη φορά δυστυχώς φέτος που δεχόμαστε γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα».

Μπορεί με το χθεσινό αποτέλεσμα το αήττητο σερί της Λίβερπουλ να επεκτάθηκε σε 9 αγώνες, όμως ο Ολλανδός τεχνικός ήταν φανέρα απογοητευμένος που δεν κατάφερε η ομάδα του να πάρει το πολύτιμο «τρίποντο» της νίκης.

«Είναι επίσης απογοητευτικό το γεγονός ότι η πρώτη τους ευκαιρία στο παιχνίδι μετατράπηκε σε γκολ. Δεν είναι η πρώτη φορά. Στη συνέχεια, είχαν μια δεύτερη ευκαιρία όταν ο Άλισον ήταν εκτός της εστίας του και την έστειλαν στο οριζόντιο δοκάρι. Για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλό αν παίζεις εκτός έδρας να δέχεσαι μόλις μια ευκαιρία. Δεν είναι ότι δημιουργήσαμε την μία ευκαιρία μετά την άλλη, δεν ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά λίγο πριν σκοράρουν για το 1-0, είχαμε μια τεράστια ευκαιρία όπου ήμασταν κοντά στο να βρούμε δίχτυα».

«Κάθε φορά δυστυχώς συμβαίνει το ίδιο πράγμα και απλά δεν είναι αρκετό. Βασιστήκαμε σε όλη τη σεζόν στην καλή και την κακή μας τύχη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε, ώστε ένα σουτ στο τελευταίο λεπτό να μην μας οδηγήσει αμέσως στην απώλεια βαθμών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα», συμπλήρωσε ο 47χρόνος προπονητής.

Η Λίβερπουλ μετά την χθεσινή της ισοπαλία ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και τους 34 βαθμούς, στο +3 από Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ισοβαθμούν στην 5η θέση με 31 βαθμούς.