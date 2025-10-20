Κόντρα στη Λίβερπουλ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Χάρι Μαγκουάιρ χρειάστηκε να ντυθεί «σούπερ ήρωας» για να φέρει τη νίκη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το Gazzetta ρίχνει μία ματιά στα τελευταία παιχνίδια που έχει βρει δίχτυα ο Άγγλος στόπερ, όπου είτε πρόσφερε τη νίκη, είτε απέτρεψε την ήττα.

Δεν είναι πολλές οι φορές που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε μία αγωνιστική ηρεμία τα τελευταία χρόνια. Ο «μύθος» που είχε δημιουργήσει ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, πλέον ζει μακριά από το πρωτάθλημα και από τους τίτλους, ωστόσο προσπαθεί να σηκωθεί ξανά.

Δίχως συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση φέτος, η σεζόν δεν είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τους «κόκκινους διαβόλους», ωστόσο έκαναν για πρώτη φορά δύο σερί νίκες και μάλιστα κόντρα στη φορμαρισμένη Σάντερλαντ και στην έδρα της μεγάλης αντιπάλου, Λίβερπουλ.

Κόντρα στη δεύτερη, χρειάστηκε ο Χάρι Μαγκουάιρ για να δώσει τη νίκη χάρη σε κεφαλιά στο 84ο λεπτό, με την οποία διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και πάγωσε για τα καλά το «Άνφιλντ». Βέβαια, δεν ήταν η πρώτη φορά οι φίλοι της ομάδας είδαν τον 32χρονος κεντρικό αμυντικό να μεταμορφώνεται σε «ήρωα» της βραδιάς.

Το Gazzetta γυρνάει πίσω τον χρόνο και ξεκινά από τη σεζόν 2019/20, παρατηρώντας τη σημασία των τερμάτων που πετυχαίνει. Μόλις δύο φορές από τα συνολικά 17 γκολ που έβαλε, η ομάδα δεν απέφυγε την ήττα ενώ στα τελευταία έξι ματς, έχει χαρίσει τουλάχιστον έναν βαθμό σε κάθε παιχνίδι. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά:

Πόρτο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-3

Ένα από τα καλύτερα ματς στο League Phase του Europa League της περσινής σεζόν. Η Πόρτο φιλοξένησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο πρώτο 20λεπτο, όλα έδειχναν ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» θα έφευγαν με το διπλό καθώς ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Όμως, το... παραμύθι είχε και δράκο και με απίστευτη ανατροπή, η Πόρτο επέστρεψε και έκανε το 3-2 στο 50', δείχνοντας πώς έχει το πάνω χέρι για το τρίποντο. Ωστόσο είχε λογαριάσει χωρίς τον Μαγκουάιρ, ο οποίος με κεφαλιά στο 90+1' απέτρεψε την ήττα για την ομάδα του με το τελικό 3-3.

Πόρτο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-3 | Highlights - UEFA Europa League 24/25 - 3/10/24 | COSMOTE SPORT" width="1250">

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λέστερ 2-1

Μετά την Πόρτο, ο Μαγκουάρ έγινε ξανά ήρωας, αυτή τη φορά στο FA Cup κόντρα στη Λέστερ. Ο Ζίρκζε ισοφάρισε το τέρμα του Κόρδοβα-Ρέιντ και στο 90+3', ο Άγγλος στόπερ με κεφαλιά από την ασίστ του Μπρούνο Φερνάντες, ολοκλήρωσε την ανατροπή, κάνοντας το 2-1. Χάρη σε αυτό, οι «κόκκινοι διάβολοι» πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση του θεσμού.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 3-2

Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα γκολ, αυτή τη φορά ο Μαγκουάιρ χάρισε νωρίτερα το γκολ της νίκης. Κόντρα στην Ίπσουιτς για το πρωτάθλημα, το παιχνίδι είχε εξελιχθεί σε ροντέο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Φιλογκένε άνοιξε το σκορ στο 4' για τους φιλοξενούμενους, το αυτογκόλ του Μόρσι και το σουτ του Ντε Λιχτ έφεραν την ανατροπή στο 26' και η ισοφάριση ήρθε με δεύτερο προσωπικό τέρμα του παίκτη της Ίπσουιτς στο 45+2'. Το «χρυσό» κεφάλι του Μαγκουάιρ έδωσε τη λύση στο 47', όταν εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Φερνάντες και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λιόν 5-4

Αν το παιχνίδι της Πόρτο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ένα από τα ματς της χρονιάς, αυτό των «κόκκινων διαβόλων» με τη Λιόν στη ρεβάνς των προημιτελικών του Europa League, σπάει τα κοντέρ. Το πρώτο ματς στη Γαλλία έληξε με 2-2 και έτσι στη ρεβάνς, η Μάντσεστερ μπήκε αποφασισμένη για πρόκριση, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 2-0 στο ημίχρονο. Ο γαλλικός σύλλογος αντέγραψε την Πόρτο και έκανε το 2-2 μέχρι το 78', στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί έγινε το... έλα να δεις. Μέχρι το 110', η Λιόν είχε φτάσει στο 2-4 (!), βάζοντας «ταφόπλακα» στα όνειρα της ομάδας. Από το 114ο λεπτό μέχρι το 120+1' τα πράγματα κύλησαν ονειρικά. Ο Μαγκουάιρ έβαλε το... κερασάκι ολοκληρώνοντας την ανατροπή σε 5-4, ακολουθώντας τους Φερνάντες και Μέινου.

Γκρίσμπι Τάουν - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2 (14-13 πεν.)

Αν και ήρθε σοκαριστικός αποκλεισμός στα πέναλτι από την Γκρίσμπι Τάουν, ο Χάρι Μαγκουάιρ κατάφερε να αποτρέψει την ήττα για ακόμη μία φορά. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0 μέχρι το 30ο λεπτό αλλά η ομάδα του Αμορίμ μείωσε αρχικά με τον Μπεουμό στο 75' και ο Άγγλος στόπερ με κεφαλιά στο 89ο λεπτό, ισοφάρισε με 2-2.