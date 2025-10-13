Άρσεναλ - Όντεγκααρντ: Ενα μήνα εκτός ο Νορβηγός
Ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, δεν αναμένεται να επιστρέψει από τον τραυματισμό στο γόνατο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες τον Νοέμβριο. Ο Νορβηγός μέσος υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της νίκης της Άρσεναλ επί της Γουέστ Χαμ. Οι Gunners εξέδωσαν ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο Όντεγκααρντ θα απουσίαζε από την τρέχουσα διακοπή για τις εθνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.Η απουσία του αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον προπονητή Μικέλ Αρτέτα, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που έχει ο παίκτης στην ομάδα. Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει δύσκολα για τον Όντεγκααρντ, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών.
Τα ματς που θα χάσει ο Όντεγκααρντ
- Φούλαμ
- Κρίσταλ Πάλας
- Μπέρνλι
- Σάντερλαντ
- Ατλέτικο Μαδρίτης
- Σλάβια Πράγας
