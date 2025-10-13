Ο νέος τραυματισμός του Μάρτιν Όντεγκααρντ έχει σημάνει συναγερμό στην Άρσεναλ, αφού ο Νορβηγός θα μείνει εκτός για ένα μήνα.

Ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, δεν αναμένεται να επιστρέψει από τον τραυματισμό στο γόνατο πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες τον Νοέμβριο. Ο Νορβηγός μέσος υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της νίκης της Άρσεναλ επί της Γουέστ Χαμ. Οι Gunners εξέδωσαν ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο Όντεγκααρντ θα απουσίαζε από την τρέχουσα διακοπή για τις εθνικές ομάδες, χωρίς ωστόσο να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Η απουσία του αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον προπονητή Μικέλ Αρτέτα, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που έχει ο παίκτης στην ομάδα. Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει δύσκολα για τον Όντεγκααρντ, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών.

Τα ματς που θα χάσει ο Όντεγκααρντ