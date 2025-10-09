Μαγκουάιρ: Ικανοποιημένη η διοίκηση της Γιουνάιτεντ με τον Άγγλο, του προσφέρει νέο συμβόλαιο
Παρότι η γενικότερη παρουσία του Χάρι Μαγκουάιρ, η αγωνιστική του φόρμα και τα... λάθη στα οποία συχνά-πυκνά υποπίπτει φέρνουν μουρμούρα γύρω από το όνομά του, η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως εμπιστεύεται τον 32χρονο Άγγλο.
Γι' αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, τις οποίος επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνομιλία για ένα νέο συμβόλαιο! Ο Μαγκουάιρ βρίσκεται στο «Ολντ Τράφορντ» από το 2019 όταν και αποκτήθηκε από την Λέστερ για πάνω από 80 εκατ. ευρώ.
Το τωρινό του συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο του 2026 και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει ήδη πραγματοποιηθεί συνάντηση από τους εκπροσώπους του αμυντικού με σκοπό να φτάσουν σε μία νέα συνεργασία με τον σύλλογο. Μάλιστα, η Γιουνάιτεντ φέρεται να είναι ευχαριστημένη με την συμβολή του στην ομάδα, αλλά και τις ηγετικές του ικανότητες.
🚨 Manchester United are in talks with Harry Maguire over new deal with existing contract due to expire in June.
Face to face meeting with his camp took place in the recent days and more will follow to discuss conditions.
MUFC happy with Maguire’s contribution + leadership. pic.twitter.com/7amXFY6WG6— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2025
Ο εβδομαδιαίος μισθός που λαμβάνει ο Μαγκουάιρ ανέρχεται περίπου στα 160.000 ευρώ έχοντας γνωρίσει σημαντική μείωση κατά 25% μετά την αποτυχία της ομάδας να συμμετάσχει στο Champions League.
