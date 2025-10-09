Σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο βρίσκονται Χάρι Μαγκουάιρ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία φαίνεται πως σχεδιάζει να κρατήσει στο «Ολντ Τράφορντ» τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό.

Παρότι η γενικότερη παρουσία του Χάρι Μαγκουάιρ, η αγωνιστική του φόρμα και τα... λάθη στα οποία συχνά-πυκνά υποπίπτει φέρνουν μουρμούρα γύρω από το όνομά του, η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως εμπιστεύεται τον 32χρονο Άγγλο.

Γι' αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία, τις οποίος επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συνομιλία για ένα νέο συμβόλαιο! Ο Μαγκουάιρ βρίσκεται στο «Ολντ Τράφορντ» από το 2019 όταν και αποκτήθηκε από την Λέστερ για πάνω από 80 εκατ. ευρώ.

Το τωρινό του συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο του 2026 και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει ήδη πραγματοποιηθεί συνάντηση από τους εκπροσώπους του αμυντικού με σκοπό να φτάσουν σε μία νέα συνεργασία με τον σύλλογο. Μάλιστα, η Γιουνάιτεντ φέρεται να είναι ευχαριστημένη με την συμβολή του στην ομάδα, αλλά και τις ηγετικές του ικανότητες.

Ο εβδομαδιαίος μισθός που λαμβάνει ο Μαγκουάιρ ανέρχεται περίπου στα 160.000 ευρώ έχοντας γνωρίσει σημαντική μείωση κατά 25% μετά την αποτυχία της ομάδας να συμμετάσχει στο Champions League.