Μία αποκάλυψη για την υπόθεση του Χρήστου Μουζακίτη ήρθε από την Ιταλία, καθώς ο δημοσιογράφος Νικολό Σίρα έγραψε ότι ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση ύψους 40 εκατ. ευρώ για την πώληση του 20χρονου χαφ το περασμένο καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία του καθώς έβαλε στα ταμεία του σχεδόν 40 εκατ. ευρώ λόγω της μεταγραφής του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν στην Ιταλία, ο Έλληνας στράικερ δεν ήταν ο μοναδικός από το ρόστερ του Ολυμπιακού που μπήκε στο... μάτι των «γλάρων». Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, ο αγγλικός σύλλογος είχε καταθέσει επίσημη πρόταση και για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Ο 18χρονος χαφ των Πειραιωτών, που βγήκε από τις ακαδημίες μαζί με τον Κωστούλα, ήταν ψηλά στη λίστα της Μπράιτον και μάλιστα, έγινε πρόταση ύψους 40 εκατ. ευρώ για τον κάνει δικό της. Βέβαια, σε αντίθεση με τον συμπατριώτη του, ο Ολυμπιακός αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση του αγγλικού συλλόγου, ο οποίος ήταν διατεθειμένος να αγγίξει τα 80 εκατ. ευρώ για να πάρει πακέτο τα wonderkids των Πειραιωτών.

Να θυμίσουμε πως ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής ήταν από τα βασικά μέλη στην κατάκτηση του Youth League και φέτος μετράει ήδη 7 συμμετοχές και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα για αυτό αναφέρθηκε ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος σε συνέντευξη του στο « Tuttosport » τόνισε πως οι Πειραιώτες αρνήθηκαν την πρόταση καθώς πιστεύουν πολύ στο συγκεκριμένο project.