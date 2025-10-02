Ο Αυστριακός τεχνικός που έχει αλλάξει άρδην την εικόνα των Λονδρέζων, είπε «όχι» σε νέο συμβόλαιο που του προτάθηκε, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως... σκέφτεται τον πάγκο της Γιουνάιτεντ.

Βρίσκεται στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας από τον Φεβρουάριο του 2024, και η εικόνα του συλλόγου έχει αλλάξει ξεκάθαρα προς το καλύτερο. Δεν είναι μόνο η κατάκτηση του FA Cup τον περασμένο Μάϊο, ούτε φυσικά αυτή του Community Shield απέναντι στη Λίβερπουλ τον Αύγουστο.

Ο Όλιβερ Γκλάσνερ παρουσιάζει όμορφο, σύγχρονο ποδόσφαιρο με τους Λονδρέζους, που πλέον αποτελούν μια από τις πιο «επικίνδυνες» ομάδες στην Premier League, ενώ θεωρούνται και φαβορί για την κατάκτηση του Conference League, στο οποίο φυσικά «έπεσαν» έπειτα από τη γνωστή ιστορία πολυϊδιοκτησίας με τη Λυών. Όλα αυτά προφανώς δεν περνούν απαρατήρητα από τους διοικούντες των «Αετών», που με τη σειρά τους προσέφεραν νέο συμβόλαιο στον Αυστριακό τεχνικό.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ στο Νησί, ο Γκλάσνερ αρνήθηκε την πρόταση, καθώς λέγεται πως έχει... σταμπάρει τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ρούμπεν Αμορίμ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και ο κόουτς των Λονδρέζων το γνωρίζει αυτό, και, δεδομένα θέλει μια νέα, μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα του. Ειδικά από τη στιγμή που το τρέχον συμβόλαιό του με την Πάλας εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μάλιστα, δημοσίευμα του BBC αναφέρει πως ο 51χρονος βρίσκεται όντως στη λίστα των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ.