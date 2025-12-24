Οι δυο πλευρές έχουν -σύμφωνα με τα ρεπορτάζ- δώσει τα χέρια ενόψει καλοκαιριού, ωστόσο οι ''Reds'' ανησυχούν πως το deal θα... χαλάσει ξανά.

Αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στην Premier League, ειδικά από τη στιγμή που από την 1η Ιανουαρίου μπορεί να συζητήσει ελεύθερα με όποια ομάδα θέλει.

Ο αρχηγός της Κρίσταλ Πάλας, Μαρκ Γκουέχι, τραβάει πάνω του όλα τα βλέμματα, καθώς είναι ένας εκ των καλύτερων στη θέση του κεντρικού αμυντικού, με ολόκληρη την Ευρώπη να ασχολείται μαζί του. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αγγλικά μέσα, ο ίδιος έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα που... σχεδόν τον έκανε δικό της τον περασμένο καλοκαίρι.

Η μεταγραφή του στη Λίβερπουλ χάλασε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, με τους ανθρώπους της Κρίσταλ Πάλας να κάνουν πίσω, μη θέλοντας να τον χάσουν. Κάτι που πάντως δεδομένα θα συμβεί το θέρος του 2026.

Τα media στο Νησί αναφέρουν πως ο Άγγλος στόπερ και οι ''Reds'' έχουν ήδη «συμφωνία κυρίων», ωστόσο οι πρωταθλητές Αγγλίας ανησυχούν ενόψει Ιανουαρίου, καθώς ξέρουν πως αρκετοί ενδεχομένως σύλλογοι θα προσπαθήσουν να τον δελεάσουν, προσφέροντάς του φυσικά μεγαλύτερο μισθό από αυτόν που φέρεται να έχει συμφωνήσει.