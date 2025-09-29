Κλάτενμπεργκ: «Ο Μαρινάκης είναι εμμονικός με τη Φόρεστ, θα βοηθήσει η ελληνική καταγωγή του Ποστέκογλου»

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ μίλησε σε podcast για τη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου είχε αναλάβει καθήκοντα αναλυτή διαιτησίας.

Ο γνώριμός μας για το πέρασμά του από την Ελλάδα ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, εμφανίστηκε ως καλεσμένος στο podcast «Whistleblowers».

Ο Άγγλος πρώην διαιτητής, μίλησε μεταξύ άλλων και για τη συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία πίσω στον Φεβρουάριο του 2024 τον είχε προσλάβει ως αναλυτή διαιτησίας.

Ο Κλάτενμπεργκ, που έζησε από κοντά τον ιδιοκτήτη της Φόρεστ και επαίνεσε την πολύ καλή δουλειά του στον σύλλογο, με αποκορύφωμα την αφοσίωση που δείχνει στην σωστή λειτουργία όλων των τομέων.

«Ο Μαρινάκης διευθύνει τον σύλλογο με την ίδια εμμονική επιρροή που έχει κάποιος που διαχειρίζεται ένα μίνι μάρκετ! Θέλει να είναι παντού και να ξέρει τι γίνεται ανά πάσα στιγμή», σχολίασε ο Κλάτενμπεργκ.

Μεταξύ άλλων, ο πρώην επικεφαλής της ΚΕΔ αναφέρθηκε και στις διαφορές που παρατήρησε μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας, αλλά και για τον νέο προπονητή των Reds, Άγγελο Ποστέκογλου.

«Ήμουν στην Ελλάδα τέσσερα χρόνια, κατάλαβα τη νοοτροπία των Ελλήνων. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητούσε τη γνώμη μου για κάτι που να αφορά το αγγλικό ποδόσφαιρο και συχνά έπρεπε να του απαντάω ''δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εδώ''. Πιστέυω ότι ο Ποστέκογλου, επειδή έχει ελληνική καταγωγή, θα τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα την νοοτροπία του συλλόγου», τόνισε.