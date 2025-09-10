Πρώην διαιτητής της Premier League κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με παιδί!

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στο Νησί, καθώς ο πρώην ρέφερι της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτι, κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με ανήλικο παιδί.

Δεν έχουν τελειωμό τα μπλεξίματα για τον πρώην ρέφερι της Premier League, Ντέιβιντ Κόουτι. Ο Άγγλος διαιτητής που τους περασμένους μήνες είχε πάλι απασχολήσει τα αγγλικά μέσα για τους λάθος λόγους, όταν και έκανε υβριστικά σχόλια εις βάρος του Γιούργκεν Κλοπ, με την UEFA να τον θέτει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων έως το καλοκαίρι του 2026 και την FA να τον τιμωρεί με αποκλεισμό 8 εβδομάδων.

Ωστόσο, φαίνεται πως είναι μπλεγμένος και σε ακόμη μια άσχημη υπόθεση. Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα στο Νησί, ο Κόουτι κατηγορείται για τη δημιουργία άσεμνου βίντεο με ανήλικο παιδί, το οποίο (σσ βίντεο) μάλιστα εντάσσεται στην «Κατηγορία Α», που αναφέρεται σε παιδιά που βιάζονται ή κακοποιούνται σεξουαλικά από ενήλικες.

Πλέον, ο 43χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, την ερχόμενη Πέμπτη (11/9) στο Ειρηνοδικείο του Νότιγχαμ, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες.