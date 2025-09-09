Κάτοικος «Σίτι Γκράουντ» ετοιμάζεται να γίνει ο Άγγελος Ποστέκογλου και μένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση της Νότιγχαμ, αφού ο Ελληνοαυστραλός προπονητής έφτασε στο προπονητικό κέντρο για να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο.

Μόνο η επίσημη ανακοίνωση απομένει, αφού ο Άγγελος Ποστέκογλου ετοιμάζεται να αναλάβει τη Νότιγχαμ, λίγες ώρες μετά το «διαζύγιο» με τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο. Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής έφτασε ήδη στο προπονητικό κέντρο για να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Το «SkySports» κατέγραψε τον Έλληνοαυστραλό προπονητή να εισέρχεται στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο.

Ange Postecoglou has arrived at Nottingham Forest's training ground after agreeing a deal to become the new head coach 🌳 pic.twitter.com/ltLaa7NemX September 9, 2025

Να θυμίσουμε πως το όνομα του Ελληνοαυστραλού προπονητή είχε απασχολήσει και Φενέρμπαχτσε, αλλά αυτός αρνήθηκε την πρόταση προτιμώντας να συνεχίσει σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ο πρώην τεχνικός των «Spurs», που έγραψε ιστορία οδηγώντας την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League , απολύθηκε μόλις εννέα μέρες μετά το θρίαμβο. Τώρα, ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Μάλιστα ο 60χρονος τεχνικός αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο της Νότιγχαμ, στο παιχνίδι των «Reds» με την Άρσεναλ το Σάββατο 13/9 (14:30).