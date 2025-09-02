Η Νότιγχαμ Φόρεστ κέρδισε νομική μάχη κατά της FA λόγω «φαινομενικής μεροληψίας» του προέδρου της επιτροπής εφέσεων.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) θα αναγκαστεί να καταβάλει στη Νότιγχαμ εκατοντάδες χιλιάδες λίρες, μετά την ήττα της σε μια ιστορική νομική διαμάχη με τον σύλλογο της Premier League, όπως αποκάλυψαν οι Times.

Η Φόρεστ είχε παραπεμφθεί σε πειθαρχική διαδικασία μετά την ήττα της με 2-0 από την Έβερτον τον Απρίλιο του περασμένου έτους -αγώνα που περιλάμβανε τρεις αμφιλεγόμενες φάσεις πέναλτι - όταν ανήρτησε στο twitter ότι είχε προειδοποιήσει τους υπεύθυνους διαιτησίας πως ο VAR εκείνης της αναμέτρησης, Στιούαρτ Άτγουελ, ήταν οπαδός της Λούτον.

H Φόρεστ στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε επειδή ο δικηγόρος που διορίστηκε για να προεδρεύσει στο πειθαρχικό όργανο έδειχνε «μεροληψία» εις βάρος της, αμφισβητώντας το πρόστιμο του ενός εκατομμυρίου λιρών που ζητούσε η FA. Ο ΜακΦέρσον είχε απορρίψει τη θέση της Φόρεστ κάνοντας λόγο για «κάπως υστερική επιχειρηματολογία» του συλλόγου.

Προς μεγάλη αμηχανία της FA, νομικοί αποφάνθηκαν τώρα ότι το σχόλιο του ΜακΦέρσον μπορεί να θεωρηθεί «αδικαιολόγητη, ακατάλληλη και προσωπική επίθεση στον σύλλογο»· παρότι τελικά το πρόστιμο για το επίμαχο tweet μειώθηκε στις 750.000 λίρες.

Η ανάρτηση της Φόρεστ κατά του Άτγουελ είχε σχεδόν 40 εκατομμύρια προβολές και θεωρήθηκε ότι «δυσφημεί το άθλημα». Ο ΜακΦέρσον ορίστηκε πρόεδρος της πειθαρχικής επιτροπής που έλαβε την αρχική απόφαση.

Όταν η Φόρεστ άσκησε έφεση, η FA επέλεξε ξανά τον ΜακΦέρσον για την προεδρία. Ο σύλλογος αντέδρασε, επικαλούμενος το σχόλιο περί «υστερίας». Τελικά εκείνος αποσύρθηκε, επικαλούμενος «προϋπάρχουσες δεσμεύσεις».

Ωστόσο, τον Οκτώβριο η Φόρεστ τιμωρήθηκε ξανά με πρόστιμο 125.000 λιρών για εμπλοκή σε μαζικό επεισόδιο στον αγώνα με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Και σε εκείνη την υπόθεση, στην έφεση, ο ΜακΦέρσον είχε οριστεί πρόεδρος της πειθαρχικής επιτροπής.

Ο σύλλογος υποστήριξε ότι η επιλογή του ήταν ακατάλληλη λόγω του προηγούμενου σχολίου και ζήτησε διαιτητική επίλυση.

Η αποζημίωση που θα πληρώσει στη Φόρεστ!

Η τριμελής επιτροπή υπό την Κιμ Φράνκλιν δικαίωσε τη Φόρεστ, κρίνοντας ότι πρόκειται για «υπόθεση όπου αποδείχθηκε φαινομενική μεροληψία».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο χαρακτηρισμός… ως “κάπως υστερικός” μπορεί δίκαια να θεωρηθεί, και θα εκλαμβανόταν από έναν νοητό αντικειμενικό παρατηρητή, ως μια αδικαιολόγητη, ακατάλληλη και προσωπική επίθεση στον σύλλογο και τους νομικούς του εκπροσώπους», ανέφερε το σκεπτικό.

Ο ΜακΦέρσον διαφώνησε, αλλά το πάνελ έκρινε ότι ο όρος «υστερικός» είναι «εκ φύσεως ιδιαίτερα υποτιμητικός», και ότι «ένας ενημερωμένος, αντικειμενικός παρατηρητής» θα θεωρούσε πως «υπήρχε πραγματική πιθανότητα μεροληψίας εις βάρος της Φόρεστ».

Η FA δεν έχει ακόμη σχολιάσει την υπόθεση, αλλά θα χρειαστεί να διορίσει νέο πρόεδρο για την επιτροπή της έφεσης, ενώ θα επωμιστεί και τα έξοδα. Συγκεκριμένα, θα καταβάλει το κόστος του διαιτητικού δικαστηρίου -105.750 λίρες συν ΦΠΑ - καθώς και τα νομικά έξοδα τόσο τα δικά της όσο και της Φόρεστ.