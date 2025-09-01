Τον δανεισμό του Πιέρο Ινκάπιε με οψιόν αγοράς από την Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε κι επίσημα η Άρσεναλ.

Ήταν αναμενόμενο, έγινε κι επίσημο. Η Άρσεναλ φέτος θέλει επιτέλους να πιει νερό από το άγιο δισκοπότηρο του αγγλικού ποδοσφαίρου και έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο με την προσθήκη ενός ακόμη αμυντικού μετά και τον Μοσκέρα.

The final piece of the puzzle 🧩



Piero Hincapie is a Gunner 🤝 pic.twitter.com/eqLasc4AVz — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2025

Ο λόγος για τον Πιέρο Ινκάπιε που ανακοινώθηκε επίσημα από τους Gunners. Πρόκειται για deal μονοετούς δανεισμού από την Μπάγερ Λεβερκούζεν με οψιόν αγοράς που αγγίζει τα 52 εκατομμύρια ευρώ. Ο 23χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ ξεχώρισε για την ευελιξία και την ποιότητα στις Ασπιρίνες, στις οποίες αγωνίστηκε από το 2021 μέχρι σήμερα, βοηθώντας τις να φτάσουν στο αήττητο νταμπλ του 2024. «Ο Πιέρο είναι μια πραγματικά αθλητική παρουσία και με την τακτική ευελιξία του και την ικανότητά να παίξει σε διαφορετικές θέσεις είναι μια δυνατή προσθήκη στις αμυντικές επιλογές μας», είπε ο Αρτέτα.

Πλέον η άμυνα της Άρσεναλ είναι κάτι παραπάνω από γεμάτη. Ο Ισπανός κόουτς έχει στη διάθεσή του τους: Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Τίμπερ, Καλαφιόρι, Γουάιτ, Μοσκέρα, Λιούς-Σκέλι και Ζιντσένκο.