Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πίτερ Σμάιχελ, δεν δίστασε να επικρίνει την ποδοσφαιρική ταυτότητα του Μικέλ Αρτέτα με αφορμή την εμφάνιση της Άρσεναλ στην ήττα από τη Λίβερπουλ.

Αυτή είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, αυτή εξέφρασε και ο Πίτερ Σμάιχελ, που δεν... μάσησε τα λόγια του. Στο ημίχρονο του ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ, ο θρυλικός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν δίστασε να τα «χώσει» στον Μικέλ Αρτέτα για την εικόνα της ομάδας του, αποκαλώντας άσχημο το ποδόσφαιρό του.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω θελήσει μια ομάδα να νικήσει ένα ματς όσο η Λίβερπουλ σήμερα. Η Άρσεναλ φέρνει ένα άσχημο ποδόσφαιρο στο παιχνίδι μας. Αρτέτα, άσε την ομάδα σου να παίξει ποδόσφαιρο, άσ'τη λίγο χαλαρή, άσ'τη να είναι ελεύθερη. Είμαι πεπεισμένος πως αν ο Αρτέτα το κάνει αυτό, θα νικήσουν περισσότερα παιχνίδια.

Το ντέρμπι σήμερα δεν έχει δικαιώσει τις προσδοκίες, χρειάζεσαι δύο ομάδες για να έχεις ένα καλό παιχνίδι ποδοσφαίρου και σήμερα υπήρχε μόνο μια ομάδα που προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο και αυτή ήταν η Λίβερπουλ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σμάιχελ.

Ο Δανός γκολκίπερ είπε αυτό που πολλοί πιστεύουν πλέον καθώς υπάρχει έντονη γκρίνια για τον υπερπροστατευτικό τρόπο με τον οποίο η Άρσεναλ διαχειρίζεται τα παιχνίδια της.