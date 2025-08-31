Η Λίβερπουλ με το… τέλειο φάουλ του Ούγγρου πήρε το ντέρμπι κόντρα στην Άρσεναλ (1-0) στο «Άνφιλντ» και βρέθηκε μόνη στην κορυφή της Premier League.

Η Λίβερπουλ με φαουλάρα του Σόμποσλαϊ λύγισε την Άρσεναλ, πέτυχε το 3 στα 3 στην Premier League και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή. Ο Ούγγρος πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, σε ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση. Κακό το ματς, χωρίς πολλές στιγμές, αλλά μια φάση ήταν αρκετή στους Reds να υποχρεώσουν τους Gunners στην πρώτη εκτός έδρας ήττα τους στο πρωτάθλημα από τον περασμένο Νοέμβριο. Ηταν παράλληλα η πρώτη νίκη στην Premier για τη Λίβερπουλ κόντρα στους Λονδρέζους από το 2022.

Η Άρσεναλ τον έλεγχο, αλλά χωρίς θάρρος

Παρά την ατυχία με τον τραυματισμό του Σαλίμπα στο ξεκίνημα, η Άρσεναλ αισθάνθηκε σίγουρη πως το πλάνο της αποδίδει. Η ομάδα του Αρτέτα παρουσιάστηκε στο «Άνφιλντ» καλά οργανωμένη, με σαφή στόχο να δυσκολέψει τη Λίβερπουλ στην ανάπτυξη από την άμυνα. Και τα κατάφερε… Είναι χαρακτηριστικό πως οι Reds δεν είχαν ούτε σουτ εντός στόχου σε 45 λεπτά. Η Άρσεναλ σε αρκετά διαστήματα έλεγξε τον ρυθμό, είχε την κατοχή, ενώ ο Μαντουέκε από τα δεξιά έβαλε δύσκολα στον Κέρκεζ. Ωστόσο, το γεγονός πως ο Γιόκερες έμεινε αποκομμένος δεν τη βοήθησε να κάνει τη διαφορά επιθετικά.

Η Λίβερπουλ, αν και είχε στιγμές έντασης, κυρίως μέσα από την επιθετική πίεση του Φαν Ντάικ ψηλά στο γήπεδο, δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Το πρέσινγκ της δεν ήταν αποτελεσματικό, με συνέπεια η Άρσεναλ να βρίσκει εύκολα τρόπους να ξεφύγει και να κυκλοφορεί την μπάλα. Η εικόνα θυμίζει παιχνίδι που μπορεί να κριθεί από ένα και μόνο λάθος. Η ομάδα του Αρτέτα για 45 λεπτά έδειξε καλύτερα στοιχεία, αλλά και το θάρρος να γίνει πιο επιθετική και να επιδιώξει κάτι περισσότερο. Ένα σουτ του Μαντουέκε στο 25΄που έδιωξε υπέροχα ο Άλισον κι άλλο ένα του ίδιου παίκτη που βρήκε στα πόδια του Κέρκες ήταν οι… καλύτερες φάσεις ενός υποτονικού 45λεπτου.

Ο Σόμποσλαϊ έκανε το τέλειο φάουλ!

Η Άρσεναλ μπήκε πιο ορεξάτη και για ένα δεκάλεπτο προσπάθησε να γίνει απειλητική, όμως μόνο ένα σουτ του Γκάμπριελ ήταν άξιο αναφοράς. Η Λίβερπουλ αντέδρασε μετά το 55’ ανέβασε την ταχύτητά της, o Kέρκεζ κάλυψε τα κενά του πρώτου ημιχρόνου και στο 60’ είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ο Βιρτς έκανε το σουτ, ο Ράγια έδιωξε, ο Χάκπο ανατράπηκε, ο Εκιτίκε σκόραρε, αλλά οι δυο τελευταίοι των Reds ήταν οφσάιντ.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν, κυκλοφορούσαν καλύτερα και προσπάθησαν με μπροστάρη τον Βιρτς να βρουν δίχτυα. Ωστόσο, η άμυνα της Άρσεναλ έσπασε με ένα στημένο. Μια φωτοβολίδα του Σόμποσλαϊ στο 83’ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ράγια και ο Ούγγρος χάρισε στην ομάδα του την τρίτη διαδοχική νίκη. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, με τους γηπεδούχους να αμύνονται εξαιρετικά και να κρατούν το πολυπόθητο τρίποντο.