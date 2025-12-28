Η Ρούτε Καρντόσο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της μέσω ανάρτησης στο Instagram και ο Κώστας Τσιμίκας έκανε το δικό του σχόλιο.

Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) η Λίβερπουλ έδωσε το τελευταίο της ματς για το 2025 στην έδρα της, ενώ παράλληλα δεν ξέχασε και τον μεγάλο απόντα, τον Ντιόγκο Ζότα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο και οι ''Reds'' φρόντισαν να του αποτίσουν φόρο τιμής με ένα πανό, ενώ και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ προέβη σε μια σπουδαία κίνηση, παίρνοντας μέσα στο γήπεδο τα παιδιά του.

Για αυτές τις ενέργειες αλλά και ολόκληρη τη συμπαράσταση των τελευταίων μηνών θέλησε να ευχαριστήσει άπαντες η σύζυγός του, Ρούτε Καρντόσο, μέσω ανάρτησής της στο Instagram. Εκεί όπου και ο Κώστας Τσιμίκας έκανε το σχόλιό του για το πρώην συμπαίκτη του, γράφοντας «Για πάντα» μαζί με μια κόκκινη καρδιά.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, ευχαριστώ τον σύλλογο και όλους τους οπαδούς για την αγάπη, τον σεβασμό και την υποστήριξη που έδειξαν σε αυτή την απίστευτα δύσκολη περίοδο. Τα μηνύματα και οι χειρονομίες σας σήμαιναν περισσότερα από όσα μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις»