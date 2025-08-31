Απεγνωσμένη για την απόκτηση τερματοφύλακα είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που φαίνεται να βρίσκει τον εκλεκτό για τη θέση στο πρόσωπο του Εμιλιάνο Μαρτίνες, με τον οποίο ήρθε σε συμφωνία!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πονάει» πολύ στη θέση του τερματοφύλακα. Η αστάθεια και τα επαναλαμβανόμενα λάθη τόσο του Αντρέ Ονάνα, όσο και του Αλτάι Μπαγιντίρ, δεν αφήνουν στην διοίκηση των Κόκκινων Διαβόλων άλλη επιλογή από τα να βρουν νέο... πρόσωπο.

Το όνομα του Εμιλιάνο Μαρτίνες «παίζει» εδώ και καιρό, όμως αυτή τη φορά φαίνεται ότι η υπόθεση μπαίνει σε επιτέλους στις ράγες της ολοκλήρωσής της. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Γιουνάιτεντ ήρθε σε συμφωνία με τον 32χρονο Αργεντινό τερματοφύλακα και προσέγγισε την Άστον Βίλα προκειμένου να τα... βρει και μαζί της. Πάντως, η μεταγραφή φαίνεται να εξαρτάται από την εξέλιξη γύρω από τον Σιν Λάμενς, τον τερματοφύλακα της Αντβέρπ που διεκδικεί η Βίλα, αλλά είναι επίσης στο ραντάρ των Κόκκινων Διαβόλων.

🚨 Manchester United have agreed personal terms with Emiliano Martínez and approached Aston Villa!



As exclusively revealed this morning, Dibu is back as concrete option for #MUFC if Lammens deal doesn’t happen.



Talks well underway now. pic.twitter.com/rB7piyzk4F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Θυμίζουμε ότι ο Μαρτίνες -το συμβόλαιο του οποίου με τους Villans λήγει το 2029- ήταν από την αρχή θετικός στη μετακίνησή του στο Μάντσεστερ, με την Γιουνάιτεντ να θέλει... απεγνωσμένα έναν νέο γκολκίπερ.