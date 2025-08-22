Μάντσεστερ Σίτι, μεταγραφές: «Έδεσε» τον Ρούμπεν Ντίας μέχρι το 2029
Κάτοικος Μάντσεστερ θα παραμείνει ο Ρούμπεν Ντίας, με τη Μάντσεστερ Σίτι να ανακοινώνει επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο στόπερ έως το 2029.
Ο Ντίας υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Citizens, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση, «κλειδώνοντας» την παρουσία του στο Έτιχαντ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια . Να θυμίσουμε πως το συμβόλαιο του Πορτογάλου στόπερ έληγε το 2027
Εδώ και μέρες γράφονταν η επικείμενη ανανέωση της συνεργασίας του, αλλά πλέον όλα είναι επίσημα και ο Ρούμπεν Ντίας παραμένει βασικό κομμάτι της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα.
Να θυμίσουμε ότι ο Πορτογάλος αμυντικός αποκτήθηκε από την Μπενφίκα το 2021. Μετατράπηκε σε ηγέτη της αμυντικής γραμμής, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα και συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της Σίτι τα τελευταία χρόνια. Έχει κατακτήσει κάθε πιθανό τίτλο με τη φανέλα των Citizens, ενώ πλέον συγκαταλέγεται και στο group των αρχηγών του συλλόγου.
