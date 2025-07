Τσέλσι και Άγιαξ κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Γιόρελ Χάτο, ο οποίος ετοιμάζεται να υπογράψει επταετές συμβόλαιο με τους Μπλε.

Μεταγραφών συνέχεια για την Τσέλσι, η οποία οριστικοποιεί ακόμα μια προσθήκη για το φετινό καλοκαίρι. Αυτή τη φορά ωστόσο οι Μπλε δεν εστιάζουν στην επίθεση, αλλά στην αμυντική γραμμή, καθώς συμφώνησαν με τον Άγιαξ για την απόκτηση του 19χρονου στόπερ, Γιόρελ Χάτο.

Σύμφωνα με το «Athletic», οι Λονδρέζοι κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με τον Αίαντα για ένα ποσό που υπερβαίνει ελαφρώς τα 40 εκατομμύρια ευρώ και απομένει μονάχα το τυπικό πράσινο φως από το διοικητικό συμβούλιο των Ολλανδών.

Όταν αυτό καταφτάσει ο Ολλανδός θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο επταετούς διάρκειας! Με 111 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κι έχοντας φορέσει από τα 19 του χρόνια το περιβραχιόνιο στον Αίαντα, ο Χάτο αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ στο παγκόσμιο στερέωμα.

Πρόκειται για έναν αμυντικό με εμπειρία παρά το νεαρό της ηλικίας του, αλλά και κι ένα προφίλ που μπορεί να αγωνιστεί σε αρκετές θέσεις της οπισθοφυλακής: από το κέντρο της άμυνας, μέχρι κι αριστερός μπακ.

Παρά το ενδιαφέρον από άλλους συλλόγους - μεταξύ των οποίων και η Άρσεναλ - η Τσέλσι φαίνεται πως κατάφερε να κλείσει τη μεταγραφή του φετινό καλοκαίρι και σκοπέυει να ολοκληρώσει το διαδικαστικό σκέλος εντός των επόμενων ημερών, προτού ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις.

