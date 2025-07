Ο νεαρός Έλληνας εξτρεμ της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας, μαζί με συμπαίκτες του ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο όπου παίζουν μπάσκετ… αλλά με ποδοσφαιρική μπάλα!

Αν νομίζεις πως οι ποδοσφαιριστές ασχολούνται μόνο με το ποδόσφαιρο, τότε μάλλον δεν έχεις δει τον Χαράλαμπο Κωστούλα εν δράση! Στο νέο βίντεο στα Social media της Μπράιτον με τίτλο «Brighton Unlocked», ο νεαρός Έλληνας και οι συμπαίκτες του, Κάρλος Μπαλέμπα και Όλιβερ Γκοσκαλί, παίζουν μπάσκετ χωρίς μπασκέτα, αλλά με ποδοσφαιρική μπάλα!

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωστούλας, για τον οποίο η Μπράιτον έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να τον αποκτήσει, εμφανίζεται να παίζει μπάσκετ χωρίς μπασκέτα και μπάλα μπάσκετ!

Τι κι αν δεν είχαν μπασκέτα; Αυτό δεν είχε καμία σημασία για εκείνους, αφού βρήκαν μόνοι τους τη λύση. Οι τρεις παίκτες των Γλάρων έκαναν έναν κύκλο με τα χέρια τους και έτσι το ένα καλάθι έγινε το καλάθι του άλλου.

Time for some pre-match basketball ft. Babis, Oli and Carlos in 'Brighton Unlocked' from Spain!