Μικέλ Αρτέτα: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τις μεταγραφές κι έχουμε να ξοδέψουμε κι άλλα χρήματα!»

Ο Μικέλ Αρτέτα σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα καινούργια απoκτήματα της Άρσεναλ, στην υπόθεση Πάρτεϊ και άφησε υπονοούμενο για την μεταγραφή του Βίκτορ Γιόκερες.

Ο Μικέλ Αρτέτα μίλησε για τις πρώτες εντυπώσεις από τις νέες μεταγραφές της Άρσεναλ, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Τόμας Πάρτεϊ, η οποία σχετίζεται με κατηγορίες για βιασμό. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα χρήματα για μεταγραφές, κάτι που ενισχύει τα σενάρια για πιθανή απόκτηση του Βίκτορ Γιόκερες.

Η δήλωση του Μικέλ Αρτέτα για τα νέα μεταγραφικά απoκτήματα

Το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι ξεκίνησε ιδανικά για τους Κανονιέρηδες, με τέσσερις σημαντικές προσθήκες να έχουν ήδη ολοκληρωθεί: ο τερματοφύλακας Κέπα, ο μέσος Κρίστιαν Νόργκααρντ, ο Ισπανός χαφ Μάρτιν Θουμπιμέντι και ο Άγγλος εξτρέμ Νόνι Μαντουέκε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα στη Σιγκαπούρη, ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε στους δύο τελευταίους, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την απόκτησή τους.

Για τον Θουμπιμέντι, ο Αρτέτα δήλωσε:

«Ήταν μια πολύ, πολύ μακρά διαδικασία. Είχε πολλές ευκαιρίες να αποφασίσει αν ήθελε να έρθει. Τα καλά νέα είναι ότι αυτός ο σύλλογος είναι εκπληκτικός και όλοι θέλουν να έρθουν εδώ. Άφησε πίσω του πολύ καλές προτάσεις για να έρθει σε εμάς.

Είμαστε όλοι πολύ εντυπωσιασμένοι με όσα έχουμε δει τις τελευταίες επτά με δέκα ημέρες. Όταν έχεις τον παίκτη καθημερινά και βλέπεις τον χαρακτήρα του, την προσωπικότητά του, την ευφυΐα του και το πόσα μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, ενθουσιάζεσαι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος.»

Αναφερόμενος στη μεταγραφή του Μαντουέκε, είπε ότι:

«Για τον Νόνι, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Είδατε και την αντίδραση όλων των παικτών, ειδικά εκείνων που τον γνωρίζουν πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται λίγη ξεκούραση, αλλά σύντομα θα είναι μαζί μας για να δείξει τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.»

Η απάντηση του Μικέλ Αρτέτα για τον Τόμας Πάρτεϊ

Ο Τόμας Πάρτεϊ κατηγορείται επίσημα για πέντε υποθέσεις βιασμών και μία σεξουαλικής επίθεσης. Τα εν λόγω περιστατικά έγιναν το διάστημα μεταξύ του 2021 και του 2002. Ο Γκανέζος εκείνη την περίοδο αγωνιζόταν κανονικά με την φανέλα της Άρσεναλ για όσο καιρό οι έρευνες βρίσκονταν σε εξέλιξη. Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του με του Κανονιέρηδες και έφυγε ως ελεύθερος μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στο Λονδίνο.

Όταν ρωτήθηκε για την άποψη του για τα νέα και τις κατηγορίες του Πάρτεϊ ο Αρτέτα απάντησε:

«Ο σύλλογος ήταν πολύ ξεκάθαρος στην επίσημη δήλωσή του. Υπάρχουν πολλές νομικές πτυχές που είναι πολύ περίπλοκες, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο, και ότι ο σύλλογος ακολούθησε 100% τις σωστές διαδικασίες»

Όταν κλήθηκε να απαντήσει για τον Βίκτορ Γιόκερες, ο ίδιος απάντησε:

«Ξέρετε ότι δεν μπορώ να σχολιάσω κανέναν παίκτη που δεν είναι ακόμη μέλος της ομάδας μας, όταν έχουμε κάτι συγκεκριμένο να προσφέρουμε, σε οποιαδήποτε περίπτωση και σε οποιονδήποτε παίκτη, θα το κάνουμε και βρισκόμαστε ακόμη νωρίς στο μεταγραφικό παράθυρο.»

