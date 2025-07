Ο Αμερικανός ράπερ Snoop Dogg έγινε συνιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος στη Σουόνσι όπου μεγάλο μερίδιο μετοχών και ο Κροάτης μέσος Λούκα Μόντριτς.

Η Σουόνσι παρουσίασε το περασμένο Σάββατο (12/07) τις νέες φανέλες της ομάδας για τη σεζόν 2025-2026. Οι ιδιοκτήτες του συλλόγου όμως επιφύλασσαν και μία έκπληξη στους φίλους της ομάδας.

Πέρα από τις νέες φανέλες, πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση του νέο μεγαλό-μετόχου και συνιδιοκτήτη που δεν είναι άλλος από τον Αμερικανό ράπερ Snoop Dogg.

«Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο είναι γνωστή, αλλά μου φαίνεται ξεχωριστό που μετακόμισα στην ιδιοκτησία της Σουόνσι Σίτι», δήλωσε ο 53χρόνος σούπερ σταρ σε συνέντευξη του που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

«Η ιστορία του συλλόγου και της περιοχής μου έδωσε πραγματικά ώθηση. Αυτή είναι μια περήφανη πόλη και σύλλογος της εργατικής τάξης. Ένα αουτσάιντερ που στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και δε τα παρατάει, όπως κι εγώ»

«Είμαι περήφανος που είμαι μέλος της Σουόνσι Σίτι και δεσμεύομαι να κάνω ότι μπορώ για να βοηθήσω τον σύλλογο», ήταν τα πρώτα λόγια του Snoop Dogg.

Snoop Dogg μαζί με Λούκα Μόντριτς

Θυμίζουμε πως πριν λίγους μήνες οι ιδιοκτήτες των «κύκνων» είχαν γνωστοποιήσει πως ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Κροατίας Λούκα Μόντριτς, είχε αγοράσει μεγάλο μερίδιο μετοχών στην ομάδα με έδρα την Ουαλία.

Swansea City is delighted to announce global rap superstar and multi-platinum selling artist @SnoopDogg has become the club’s latest high-profile co-owner and investor.



👉 https://t.co/x0Rn7Jrapo pic.twitter.com/WkmrtBd56k

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) July 17, 2025