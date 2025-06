Τι αν απολύθηκε από τον πάγκο της Σουόνσι τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Λουκ Γουίλιαμς εργάζεται άφησε τα γήπεδα της Championship και εργάζεται στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ βοηθώντας επιβάτες με αναπηρία.

Από τους πάγκους της Championship στο... αεροδρόμιο του Μπρίστολ. Μερικούς μήνες πριν, ο Λουκ Γουίλιαμς βρισκόταν στο «τιμόνι» της Σουόνσι, ώσπου τον περασμένο Φεβρουάριο είδε την πόρτα της εξόδου από τη διοίκηση του συλλόγου.

Η προπονητική του καριέρα μπήκε σε περίοδο παύσης, ωστόσο ο ίδιος βρήκε ήδη την επόμενη δουλειά του. Πιο συγκεκριμένα, εθεάθη πρόσφατα στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ, μία εικόνα που έκανε τον γύρο του διαδικτύου κάνοντας πολλούς να απορούν εάν επρόκειτο για κάποιου είδους αστείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του «Athletic», ο πρώην 44χρονος προπονητής εργάζεται όντως στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο και μάλιστα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Αποφασίζοντας να μην μείνει άνεργος περιμένοντας απλώς για την επόμενη ευκαιρία στην άκρη των προπονητικών πάγκων, ο Γουίλιαμς «ήθελε να κάνει κάτι ουσιαστικό με τον χρόνο του», όπως μετέφεραν άτομα του στενού του περιβάλλοντος. Τέσσερις μήνες μετά την απόλυσή του από τη Σουόνσι, έχει πλέον ως κύρια ευθύνη του να βοηθάει επιβάτες με προβλήματα αναπηρίας ή περιορισμένης κινητικότητας.

