Συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην πρώτη συναυλία των Oasis μετά από 16 χρόνια, καθώς το συγκρότημα αφιέρωσε το τραγούδι «Live Forever» στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Το θρυλικό συγκρότημα Oasis επέστρεψε στη σκηνή μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης παγκόσμιας περιοδείας που θα πραγματοποιήσει.

Η οποία ξεκίνησα την Παρασκευή (4/7) στο Principality Stadium του Κάρντιφ, εκεί όπου χιλιάδες θαυμαστές «πλημμύρισαν» το στάδιο για να απολαύσουν τη μεγάλη συναυλία. Μάλιστα, έγιναν μάρτυρες μίας μοναδικής στιγμής, όταν το συγκρότημα απέτισε με τον δικό του τρόπο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο μετά από τροχαίο δυστύχημα (3/7).

Οι Oasis αφιέρωσαν το τραγούδι «Live Forever» στον Πορτογάλο χαρίζοντας το πιο συγκινητικό highlight της βραδιάς, με τον κόσμο φυσικά να τους αποθεώνει...

Oasis with a tribute to Diogo Jota during their tour. The band dedicated "live forever" to Jota. pic.twitter.com/1ijD0hQ7lQ

Oasis dedicated the song 'Live Forever' to Diogo Jota during the first night of their tour tonight ❤️ pic.twitter.com/VjyOsK4upA