Η Μπέρνλι θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Κάιλ Γουόκερ, αφού ο σύλλογος τα βρήκε σε όλα με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Άγγλου μπακ.

Ένα ηχηρό μεταγραφικό «μπαμ» είναι έτοιμη να κάνει η Μπέρνλι! Οι Clarets που τερμάτισαν δεύτεροι στην Championship την περασμένη σεζόν κερδίζοντας την άνοδο στην Premier League, βρίσκονται μια «ανάσα» από την απόκτηση του Κάιλ Γουόκερ.

Ο 35χρονος μπακ της Μάντσεστερ Σίτι πέρασε το δεύτερο μισό της σεζόν στη Μίλαν, την οποία όμως δεν κατάφερε να πείσει με τις εμφανίσεις του για να τον κρατήσει στο ρόστερ της. Ωστόσο, απ' ό,τι φαίνεται δεν θα επιστρέψει στους Citizens (με τους οποίους το συμβόλαιο λήγει το 2026), μιας και η Μπέρνλι είναι αποφασισμένη να πληρώσει περίπου 7 εκατ. ευρώ.

🚨 EXCL: Burnley closing in on shock signing of Kyle Walker from Man City. 35yo taking medical before permanent move, 2yr deal. Believed worth up to £5m to #MCFC if bonuses met + also potential ~£10m saving. #BurnleyFC will see as major coup @TheAthleticFC https://t.co/8ohqzEL7Vf