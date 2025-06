Χαμός έγινε με τη φωτογραφία που ανέβασε ο Γκαρνάτσο, φορώντας τη φανέλα του Ράσφορντ στην Άστον Βίλα, με τους φιλάθλους των Red Devils να στάζουν φαρμάκι για τον 20χρονο εξτρέμ.

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο βρίσκεται για άλλη μια φορά σε δύσκολη θέση με τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά εξαιτίας μιας ανάρτησης του στα social media. Ο 20χρονος εξτρέμ, ο οποίος έχει ενημερωθεί από τον Ρούμπεν Αμορίμ, ότι δεν υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν, δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις διακοπές του στην Ίμπιζα. Στη φωτογραφία, φορούσε μια φανέλα της Άστον Βίλα με το όνομα του Μάρκους Ράσφορντ, κάτι που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τους φίλους της Γιουνάιτεντ.

Alejandro Garnacho has posted a picture of himself wearing an Aston Villa shirt, with 'Rashford 9' on the back



His Man Utd team-mate replied to the Instagram post pic.twitter.com/hMdmyXRE4K