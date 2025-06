Ο Αζεντίν Ουναΐ φέρεται να αποδέχτηκε πρόταση της Μπράιτον για τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, τη στιγμή που η ρήτρα του Μαροκινού με τη Μαρσέιγ ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ψωνίζει α λα ελληνικά η Μπράιτον! Μετά την απόκτηση του Στέφανου Τζίμα και την πίεση που ασκούν και για την προσθήκη του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό, οι Γλάροι θέλουν να κάνουν δικό τους ακόμα ένα πρόσωπο συνδεδεμένο με την Ελλάδα και την Super League.

Ο λόγος για τον Αζεντίν Ουναΐ που αγωνίστηκε την προηγούμενη σεζόν ως δανεικός στον Παναθηναϊκό, όμως η επόμενη αγωνιστική περίοδος μπορεί να τον βρει στην Premier League!

Σύμφωνα άλλωστε με το έγκυρο «Footmercato», ο Μαροκινός χαφ αποδέχτηκε την πρόταση της Μπράιτον για συνεργασία τετραετούς διάρκειας και οι Άγγλοι αναμένεται να επικοινωνήσουν με τη Μαρσέιγ μέσα στο επόμενο διάστημα προκειμένου να κλείσουν τη συμφωνία.

Το δημοσίευμα τονίζει πως στο συμβόλαιο του Ουναΐ με τους Μασσαλούς υπάρχει ρήτρα ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ, αν και τη δεδομένη στιγμή είναι αμφίβολο αν Άγγλοι σκοπεύουν να την ενεργοποιήσουν ή αν θα διαπραγματευτούν την απόκτησή του σε μια χαμηλότερη τιμή.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇲🇦 #Ligue1 |



✅️ Azzedine Ounahi have already said YES to Brighton. The morrocan midfielder talked with their board in the recent hours and was convinced by the projext.



🔐 Verbal agreement in place between the moroccan midfielder and Brighton on a 4 years contract… pic.twitter.com/csnIcUQYl9