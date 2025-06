Η Μπρέντφορντ βρήκε άμεσα τον αντικαταστάτη του Μαρκ Φλέκεν που αποχώρησε για λογαριασμό της Λεβερκούζεν, ανακοινώνοντας τον Κουίβιν Κέλεχερ που αποτελεί παρελθόν από τη Λίβερπουλ.

Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας του στη Λίβερπουλ, ο Κουίβιν Κέλεχερ αποχώρησε από τους Reds με την Μπρέντφορντ να ανακοινώνει επίσημα την μεταγραφή του 26χρονου Ιρλανδού.

O Kέλεχερ έβαλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο μέχρι το 2030, με οψιόν επέκτασης ενός επιπλέον έτους. Οι Μέλισσες κάλυψαν με αυτόν τον τρόπο το κενό που άφησε ο Μαρκ Φλέκεν, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Λεβερκούζεν του Τεν Χαγκ νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

We are delighted to confirm the signing of Caoimhín Kelleher from Liverpool on a five-year contract, with club option of an additional year ✍️