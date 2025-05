Ο Άγγλος εξτρέμ φέρεται να βρίσκεται στους προς αποχώρηση ποδοσφαιριστές από τη Μάντσεστερ Σίτι και η Ατλέτικο θα ήθελε να τον κάνει δικό της.

Στη λίστα των προς παραχώρηση ποδοσφαιριστών της Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να βρίσκεται ο Τζακ Γκρίλις. Ο Άγγλος winger που αποκτήθηκε το 2021 έναντι 117 εκατ. ευρώ από την Άστον Βίλα δεν έχει κατορθώσει να πείσει με τις εμφανίσεις του, κυρίως την τρέχουσα σεζόν.

Με μόλις 3 γκολ και 5 ασίστ σε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους «πολίτες», ο 29χρονος δέχεται αυστηρή κριτική από τον Τύπο αλλά και τους φίλους των «πολιτών». Το θέμα φαίνεται πως πηγαίνει παραπέρα, αφού τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για προθυμία της διοίκησης να παραχωρήσει τον παίκτη.

Και σύμφωνα με τον Τούρκο ρεπόρτερ, Εκρέμ Κονούρ, η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η τελευταία ομάδα που μπήκε στη «μάχη» για την απόκτησή του. Ενδιαφέρον έχουν εκφράσει επίσης η Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου, η Νιούκαστλ καθώς και η... πρώην του (Άστον Βίλα).

