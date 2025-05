Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στα μεταγραφικά πλάνα της Λιντς ενόψει της επιστροφής της στα μεγάλα «σαλόνια» της Premier League, όπως υποστηρίζει η «Dail Mail».

Η ιστορική Λιντς επιστρέφει στην Premier League, αφού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην Championship εξασφαλίζοντας την απευθείας άνοδο στην μεγάλη κατηγορία!

Πλέον ο σύλλογος εστιάζει τη προσοχή του στην επόμενη ημέρα και στρέφεται στην ενισχύσει του ρόστερ. Ένα από τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι όσον αφορά την ενίσχυση στην άμυνα είναι αυτό του Κώστα Τσιμίκα. Το μέλλον του Έλληνα αριστερού μπακ στο «Άνφιλντ» είναι αβέβαιο, αφού οι Reds θέλουν να αποκτήσουν τον Μίλος Κέρκεζ της Μπόρνμουθ για το αριστερό άκρο της άμυνάς τους.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Λιντς θέλει τον Τσιμίκα -που πρόσφατα κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Λίβερπουλ- ως διάδοχο του Φίρπο, το συμβόλαιο του οποίου λήγει τον προσεχή Ιούνιο και εκείνος αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα.

