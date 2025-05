Στο στόχαστρο της Αλ Χιλάλ βρίσκεται ο Μπρούνο Φερνάντες σύμφωνα με ΜΜΕ της Σαουδικής Αραβίας, με τη Μάντσεστερ Γιουναίτεντ, ωστόσο, να μην έχει καμία πρόθεση να αποχωριστεί τον αρχηγό της.

Η σεζόν-φιάσκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League φτάνει αργά και... βασανιστικά στο τέλος της, με τον τελικό του Europa League να είναι η μοναδική αχτίδα φωτός που μπορεί να σώσει τα προσχήματα έστω και στο φινάλε για τον Ρούμπεν Αμορίμ και τους παίκτες του.

Ανεξάρτητα, όμως, από την έκβαση της σεζόν, τα πάντα στους Κόκκινους Διαβόλους μοιάζουν να περιστρέφονται γύρω από το προσεχές καλοκαίρι και το... ολικό restart, αυτή τη φορά εξαρχής με τον Πορτογάλο τεχνικό στο τιμόνι. Κι αν οι αλλαγές στο ρόστερ προμηνύονται ραγδαίες, η μία από τις λίγες περιπτώσεις «αμετακίνητων» παικτών είναι αυτή του Μπρούνο Φερνάντες.

Ωστόσο, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βλέπει ήδη να συγκεντρώνονται μνηστήρες για τον αρχηγό της. Συγκεκριμένα, από τη Σαουδική Αραβία.

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της χώρας, η Αλ Χιλάλ δείχνει ζεστό ενδιαφέρον για τον 30χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, βλέποντας στο πρόσωπό του τον σταρ στον οποίο θέλουν να επενδύσουν, μετά την απόφαση του Μοχάμεντ Σαλάχ να ανανεώσει στη Λίβερπουλ.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η «Daily Mail», η πλευρά του Φερνάντες ήρθε ήδη σε μια πρώτη επαφή με τον σαουδαραβικό σύλλογο, ο οποίος έχει τον παίκτη στα ραντάρ του από την περσινή χρονιά, πριν εκείνος επεκτείνει το συμβόλαιό του στη Γιουνάιτεντ ως το 2027 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο.

Από την πλευρά της, πάντως, η Γιουνάιτεντ δεν δείχνει την παραμικρή πρόθεση να συζητήσει την πώληση του ηγέτη της, τον οποίο ο Ρούμπεν Αμορίμ θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι για τη νέα σεζόν.



