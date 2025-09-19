Λίβερπουλ: Η συγκινητική της ανάρτηση για τον Ζότα που σαν σήμερα έγινε Red
«Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα το δικό μας νούμερο 20». Πριν από ακριβώς πέντε χρόνια, στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, ο Ντιόγκο Ζότα έγινε και με τη «βούλα» ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ. Οι Reds δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν αυτή την ημέρα, με τις μνήμες από τον θάνατο του Πορτογάλου στις 3 Ιουλίου να είναι ακόμη νωπές.
Για τον λόγο αυτό, με ανάρτησή της στα social media η Λίβερπουλ τίμησε την μνήμη του αδικοχαμένου της ποδοσφαιριστή που άφησε στην άσφαλτο την τελευταία του πνοή, μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα.
Το Σάββατο (20/9, 14:30), η Λίβερπουλ υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Έβερτον για το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ. Τραγική ειρωνεία, ότι στο γήπεδο αυτό, απέναντι στην ίδια ομάδα τον περασμένο Απρίλιο, οι Reds είχαν επικρατήσει 1-0 με σκόρερ τον Ζότα. Γκολ που ήταν και το τελευταίο του με την Λίβερπουλ...
