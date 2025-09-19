Με αφορμή την συμπλήρωση πέντε χρόνων από την ημέρα που ο Ντιόγκο Ζότα έγινε και επίσημα Red, η Λίβερπουλ δημοσίευσε μία συγκινητική ανάρτηση για τον αδικοχαμένο Πορτογάλο.

«Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα το δικό μας νούμερο 20». Πριν από ακριβώς πέντε χρόνια, στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, ο Ντιόγκο Ζότα έγινε και με τη «βούλα» ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ. Οι Reds δεν θα μπορούσαν να ξεχάσουν αυτή την ημέρα, με τις μνήμες από τον θάνατο του Πορτογάλου στις 3 Ιουλίου να είναι ακόμη νωπές.

Για τον λόγο αυτό, με ανάρτησή της στα social media η Λίβερπουλ τίμησε την μνήμη του αδικοχαμένου της ποδοσφαιριστή που άφησε στην άσφαλτο την τελευταία του πνοή, μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα.

Το Σάββατο (20/9, 14:30), η Λίβερπουλ υποδέχεται στο «Άνφιλντ» την Έβερτον για το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ. Τραγική ειρωνεία, ότι στο γήπεδο αυτό, απέναντι στην ίδια ομάδα τον περασμένο Απρίλιο, οι Reds είχαν επικρατήσει 1-0 με σκόρερ τον Ζότα. Γκολ που ήταν και το τελευταίο του με την Λίβερπουλ...