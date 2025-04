Η κατρακύλα δεν έχει τέλος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φετινή Premier League, αφού μετά την ήττα από τη Γουλβς ο σύλλογος κατέγραψε νέες αρνητικές επιδόσεις στην ιστορία του.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσγειώθηκε... ανώμαλα στην πραγματικότητα της Premier League μετά την επική ανατροπή επί της Λιόν και την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Europa League.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ γνώρισε νέα ήττα μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» ανήμερα του Πάσχα, αυτή τη φορά από τη Γουλβς (0-1), η οποία την «έπιασε» μάλιστα στη βαθμολογία. Η ήττα αυτή σηματοδότησε την 15η μέσα στη σεζόν για την Γιουνάιτεντ, κάτι που της συμβαίνει για πρώτη φορά επί εποχής Premier League! Μάλιστα, ακόμη κι αν καταφέρει να νικήσει στα εναπομείναντα πέντε παιχνίδια της, θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τη χειρότερη δυνατή συγκομιδή βαθμών στην ιστορία της.

Τα... μαύρα ρεκόρ όμως δεν τελειώνουν εδώ για τους Κόκκινους Διάβολους. Οι Λύκοι την υποχρέωσαν στην 8η ήττα της μέσα στο «Ολντ Τράφορντ», τις περισσότερες μέσα σε μία σεζόν από το 1962/1963. Για τη Γουλβς πάντως, αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά τη σεζόν 1979/1980 που... δάγκωσαν τη Γιουνάιτεντ και στις δύο αναμετρήσεις του πρωταθλήματος.

