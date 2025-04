Χωρίς να μασήσει τα λόγια του, ο Νεμάνια Μάτιτς «επιτέθηκε» στον Αντρέ Ονάνα και στη δήλωσή του ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπερέχει της Λυών, με τον Καμερουνέζο να απαντάει δίνοντας συνέχεια στην κόντρα.

«Φωτιά» άναψαν οι δηλώσεις του Νεμάνια Μάτιτς μία ημέρα πριν τη σέντρα στο Λυών - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τα προημιτελικά του Europa League (10/04, 22:00).

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής των Κόκκινων Διαβόλων κλήθηκε να σχολιάσει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου τη δήλωση του Αντρέ Ονάνα που ισχυρίστηκε ότι η Γιουνάιτεντ είναι καλύτερη από τη Λυών. Ο Μάτιτς «τρελάθηκε» και απάντησε με ωμό τρόπο στον Ονάνα:

«Σέβομαι τους πάντες, αλλά αν είσαι ένας από τους χειρότερους τερματοφύλακες στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πρέπει να προσέχεις τι λες! Αν ο Ντε Χέα, ο Σμάιχελ ή ο Φαν Ντερ Σάαρ το έλεγαν αυτό, θα αμφισβητούσα τον εαυτό μου, αλλά τώρα δεν μπορώ να πω το ίδιο», δήλωσε ο Σέρβος.

🗣️ "If you are one of the worst goalkeepers in Man Utd history, you need to take care"



Nemanja Matić has hit back at Andre Onana after the United keeper said that they are "way better" than their Europa League opponents Lyon 🔴 pic.twitter.com/jYDWgyprVG