Κατά του Τοντ Μπόελι στρέφονται οι οπαδοί της Τσέλσι ζητώντας από την Premier League να ερευνήσει τη σύνδεση του ιδιοκτήτη των Μπλε με πλατφόρμα παράνομης μεταπώλησης εισιτηρίων.

Είναι γνωστό ότι οι σχέσεις των φιλάθλων της Τσέλσι με τον ιδιοκτήτη -εδώ και λίγα χρόνια- του συλλόγου, Τοντ Μπόελι, δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη... συμπάθεια.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας βρέθηκε τον προηγούμενο μήνα στο επίκεντρο, όταν τα αγγλικά Μέσα αποκάλυψαν ότι είναι συνιδιοκτήτης της μη εξουσιοδοτημένης ιστοσελίδας μεταπώλησης εισιτηρίων Vivid Seats, η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.

Κάτι που οι οπαδοί της Τσέλσι δεν άφησαν να περάσει απαρατήρητο. O μεγαλύτερος σύνδεσμος οπαδών των Μπλε (CST) έστειλε ανοιχτή επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, με την οποία ζητάει την διερεύνηση της υπόθεσης δεδομένου ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα μεταπωλεί εισιτήρια αγώνων του αγγλικού πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Τσέλσι.

Vivid Seats: Open letter & @DCMS Consultation



The CST has written an open letter to the #PremierLeague CEO in response to reports connecting Todd Boehly & Vivid Seats.



The CST has also submitted evidence on this issue to the DCMS consultation on the resale of live event tickets pic.twitter.com/kVX50g44ri