Την πεποίθησή του πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάζεται κι άλλους... Μπρούνο Φερνάντες εξέφρασε ο Ρούμπεν Αμορίμ μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με την Άρσεναλ.

Ισοπαλία που δεν βόλεψε καμία εκ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ σημειώθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» (1-1), καθώς οι Κόκκινοι Διάβολοι παρέμειναν στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, ενώ οι Gunners έχασαν κι άλλο έδαφος στην κούρσα της Premier League.

Πρωταγωνιστής για την Γιουνάιτεντ ήταν σε ακόμη ένα ματς ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο Πορτογάλος, από τα πόδια του οποίοι περνάνε σχεδόν τα πάντα μέσα στο γήπεδο, άνοιξε το σκορ με μία υπέροχη εκτέλεση φάουλ στο πρώτο μέρος, ενώ στις καθυστερήσεις απείχε... εκατοστά από το «χρυσό» γκολ, ωστόσο ο Ράγια του είπε «όχι».

Σε δηλώσεις του μετά το ματς, ο Ρούμπεν Αμορίμ επαίνεσε τον Πορτογάλο που με επτά γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ της Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι χρειάζεται κι άλλους παίκτες με τα χαρακτηριστικά του.

«Ο Μπρούνο ανεβαίνει συνεχώς. Θέλει να νικάει και είναι πάντα έτοιμος να αγωνιστεί σε διαφορετικές θέσεις. Όταν η ομάδα χρειάζεται ένα γκολ ή μία ασίστ, είναι πάντα εκεί και δίνει το καλό παράδειγμα. Χρειαζόμαστε περισσότερους... Φερνάντες σε χαρακτήρα διαθεσιμότητα και ικανότητα», δήλωσε ο Πορτογάλος τεχνικός.

🎥-🔴 Ruben Amorim on how crucial it is for the club to recruit players like Bruno Fernandes



🗣️ “Any coach when he brings a player he expects the best. Sometimes you have luck with the characteristics of the player… we NEED more Brunos” pic.twitter.com/aY8jnBSugv