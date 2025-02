Φοβερό σκηνικό στα εγκαίνια του νέου σταδίου της Έβερτον, όπου ο νεαρός σκόρερ της Γουίγκαν Κ18 - και οπαδός της Λίβερπουλ - πανηγύρισε... καυστικά το ιστορικό πρώτο τέρμα στο γήπεδο.

Το νέο εντυπωσιακό γήπεδο της Έβερτον, στο οποίο η πρώτη ομάδα θα μπει τoν Σεπτέμβρη, άνοιξε τις πύλες του για την Κ18 των Ζαχαρωτών. Ωστόσο, οι οπαδοί που βρέθηκαν σε αυτό για το παιχνίδι της Κ18 κόντρα στη Γουίγκαν αναγκάστηκαν να υποστούν το... τρολάρισμα του σκόρερ του πρώτου γκολ στο νέο τους «στολίδι».

The first ever player to score at Everton’s new stadium was a Liverpool fan…



He celebrated by reminding the Everton fans of the 6 Champions league trophies Liverpool have won😂😂😂 pic.twitter.com/LSodwoCFaA