Ποστέκογλου: «Καλώς ήρθες στον κόσμο μου, Ρούμπεν»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, μετά τη νίκη της Τότεναμ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1-0), υπογράμμισε πως τα προβλήματα τραυματισμών των Red Devils δεν συγκρίνονται με την κατάσταση που αντιμετωπίζει η δική του ομάδα εδώ και δύο μήνες!

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μετά τη νίκη των Spurs επί τωβ Red Devils (1-0) ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να νιώσει οίκτο για τον Ρούμπεν Αμορίμ και την κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς βιώνει και αυτός πορβλήματα τραυματισών στην Τότεναμ εδώ και δύο μήνες.

Η Γιουνάιτεντ ταξίδεψε στο Λονδίνο με αρκετές απουσίες, αναγκάζοντας τον Πορτογάλο τεχνικό να χρησιμοποιήσει νεαρούς παίκτες στον πάγκο. Η Τότεναμ, από την πλευρά της, αρχίζει να αφήνει πίσω την κρίση τραυματισμών, κάτι που αποτελεί ανακούφιση για τον Ποστέκογλου. Παρόλα αυτά, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως δεν αισθάνεται καμία συμπόνια για τον Αμορίμ, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να παλεύεις με απουσίες.

«Αν κοιτάξω το γραφείο μου, δεν έχω λάβει καμία κάρτα συμπάθειας από άλλους προπονητές, οπότε μπορώ να σας πω ότι αυτό δεν συμβαίνει», δήλωσε αρχικά.

Ακόμη ανέφερε πως η Γιουνάιτεντ βίωσε προβλήματα για ένα ματς, ενώ η Τότεναμ παλεύει με τραυματισμούς εδώ και μήνες: «Ο Ρούμπεν έπρεπε να προσαρμόσει την ομάδα του, να βάλει παίκτες σε διαφορετικές θέσεις και να έχει νεαρούς στον πάγκο. Καλώς ήρθες στον κόσμο μου! Αλλά αυτό το βίωσε για ένα παιχνίδι. Κάν’ το για δύο μήνες. Ας δοκιμάσει οποιαδήποτε ομάδα να παίξει έτσι για δύο μήνες. Παρόλα αυτά, θεωρώ πως η Γιουνάιτεντ ήταν καλή σήμερα δεδομένων των συνθηκών. Εμείς έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Σε αυτήν την περίοδο νικήσαμε τη Λίβερπουλ, είχαμε άλλες σημαντικές νίκες… αλλά όταν το ζεις για τόσο καιρό, είναι διαφορετικό».

