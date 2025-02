Ο Τζος Σάρτζεντ χάρισε στη Νόριτς τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στη Χαλ, αλλά δεν ήταν αυτός που... έκλεψε τις εντυπώσεις στο γκολ των Καναρινιών.

Φοβερό σκηνικό στην Championship και το παιχνίδι ανάμεσα στη Χαλ και τη Νόριτς. Χάρη στο γκολ του Τζος Σάρτζεντ, τα Καναρίνια απέσπασαν την ισοπαλία (1-1), όμως δεν ήταν αυτός που τράβηξε τα βλέμματα στο τέρμα της ισοφάρισης ο Αμερικανός σκόρερ αλλά ένας... σκίουρος! Ο συγκεκριμένος φουντωτός «εισβολέας» όρμηξε στο χορτάρι όσο η Νόριτς αναπτυσσόταν στη φάση του γκολ της και σχεδόν συμμετείχε σε αυτή, αφού έκανε... overlap στη δεξιά πλευρά από όπου και έφτασε η μπάλα στην περιοχή, με το εν λόγω video να κάνει τον γύρο των social media στην Αγγλία.

An unlikely assist for @NorwichCityFC and Josh Sargent! 👀🐿️#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/YQEJcGZfDJ