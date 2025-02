Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Έβαν Φέργκιουσον μέχρι το τέλος της σεζόν από την Μπράιτον.

Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Έβαν Φέργκιουσον από την Μπράιτον με δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς. Ο 20χρονος επιθετικός, που είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στη φετινή σεζόν και αναζητά μια νέα αρχή στο Λονδίνο!

Ο Φέργκιουσον, έχει βρεί δίχτυα μία φορά ένα γκολ σε 15 συμμετοχές με τους Γλάρους και μετακομίζει στη Γουέστ Χαμ για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή των Σφυριών.

West Ham United is pleased to announce the signing of Evan Ferguson on loan from Brighton & Hove Albion for the remainder of the 2024/25 season ⚒️