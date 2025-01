Ο Μάρκους Ράσφορντ βρίσκεται στις επιλογές του Ουνάι Έμερι για την επιθετική ενίσχυση της Άστον Βίλα, με τους Villans να θέλουν τον Άγγλο ως δανεικό για να καλύψουν το κενό του Ντουράν.

Οι σχέσεις του Ρούμπεν Αμορίμ με τον Μάρκους Ράσφορντ έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, καθώς ο 27χρονος Άγγλος δεν υπολογίζεται από τον Πορτογάλο τεχνικό. Ο οποίος μάλιστα πρόσφατα εξαπέλυσε σκληρή κριτική προς τον ποδοσφαιριστή του.

Με τον «φευγάτο» από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ράσφορντ να ψάχνεται για την επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη, η Άστον Βίλα είναι έτοιμη να κινηθεί για να τον κάνει δικό της ως το τέλος της σεζόν με τη μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με το «Athletic», ο ίδιος ο Ουνάι Έμερι ζήτησε από τον σύλλογο να αρχίσει τις συζητήσεις με τον Ράσφορντ σε μία προσπάθεια να ενισχυθούν επιθετικά οι Villans, καθώς ο Τζον Ντουράν οδεύει προς την Αλ Νασρ.

🚨 Aston Villa considering move to sign Marcus Rashford on loan from Man Utd. 27yo preference Barcelona or #MUFC stay so would need convincing but #AVFC in talks on personal request of Unai Emery. By @lauriewhitwell @AdamCrafton_ @J_Tanswell @TheAthleticFC https://t.co/PlzsrzT1PY