Ο Μάρκους Ράσφορντ φαίνεται αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, παρά τους οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η ομάδα της Καταλονίας. Ο Άγγλος επιθετικός μάλιστα σύμφωνα με το «Sky Sports» φέρεται διατεθειμένος να μειώσει τις απολαβές του, προκειμένου να διευκολύνει τη μεταγραφή του στους Μπλαουγκράνα.

Η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει αντιμετωπίσει δυσκολίες στην υλοποίηση της μεταγραφής λόγω του οικονομικού της πλαισίου, εξετάζει τη δυνατότητα απόκτησης του Ράσφορντ μέσω δανεισμού. Παράλληλα, η κατάσταση με τον προπονητή του Ράσφορντ, Ρούμπεν Αμορίμ, έχει επιδεινωθεί, μετά τις δημόσιες επικρίσεις κατά του 27χρονου.

Barcelona have yet to make any formal arrangements to take Marcus Rashford on loan from Manchester United 💭



The club are struggling to create salary space, but sources in Spain say Rashford is willing to reduce his salary if it means a deal can happen 💰 pic.twitter.com/P6FPUtSvwR