Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε κίνηση για τον Ολεκσάντρ Ζιντσένκο και οι διαπραγματεύσεις με την Άρσεναλ προχωρούν, σύμφωνα με Γερμανικά ΜΜΕ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μπήκε και αυτή στη «μάχη» για να εντάξει τον Ολεκσάντρ Ζιντσένκο στο ρόστερ της, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις με την Άρσεναλ για τον Ουκρανό αριστερό μπακ.

Ο Ζιντσένκο, ο οποίος δεν βρίσκεται συχνά στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα, φέρεται να είναι ανοιχτός στην αποχώρησή του από τους Gunners σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ.

Η Άρσεναλ τον κοστολογεί λίγο πάνω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ, και οι Ροχιμπλάνκος εξετάζουν την απόκτησή του είτε μέσω δανεισμού είτε με κανονική μεταγραφή.

Να θυμίσουμε πως και η Ίντερ παρακολουθεί επίσης την υπόθεση, ενώ το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ φαίνεται να έχει ατονήσει λόγω των οικονομικών απαιτήσεων των Λονδρέζων.

