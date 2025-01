Αρτέτα: «Όταν κοιτάζεις τον πάγκο μας, βλέπεις πως υπάρχουν ελλείψεις»

Ο Μικέλ Αρτέτα, που «μετρά τις πληγές » του με τόσους τραυματισμούς στο στρατόπεδο της Άρσεναλ, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τις περιορισμένες επιλογές στο ρόστερ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης τον Ιανουάριο.

Η Άρσεναλ άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στην Άστον Βίλα (2-2), γεγονός που την άφησε έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, η οποία έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην 22η αγωνιστική της Premier League, οι Gunners δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και, αν και είχαν το πάνω χέρι μέχρι το 60', είδαν τους Villans να φέρνουν το ματς τούμπα και να παίρνουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η ισοπαλία αυτή ανέδειξε για άλλη μια φορά τα προβλήματα της Άρσεναλ, που έχει πλέον μόνο μία νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Μικέλ Αρτέτα, εμφανώς προβληματισμένος, τόνισε πως η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική στη μάχη για τον τίτλο.

«Όταν κοιτάζεις τον πάγκο μας, βλέπεις πως υπάρχουν ελλείψεις. Η Λίβερπουλ κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Μπρέντφορντ καθώς έκαναν αλλαγές, που είχαν αντίχτυπο και άλλαξαν το ματς.Στο δικό μας παιχνίδι ήταν το αντίθετο! Αλλά έχω τεράστια υπερηφάνεια για τους παίκτες μου, ήταν εξαιρετικοί», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός.

🔴⚪️⚠️ Arteta confirms plan to bring in new players: “When you look at the bench then probably, we are very short”. pic.twitter.com/sedrs22yEt