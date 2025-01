Στη σύλληψη ενός εφήβου προχώρησε η αστυνομία του Χέρτφορντσαϊρ για την διαδικτυακή επίθεση που δέχθηκε η εγκυμονούσα σύζυγος του Κάι Χάβερτς, Σοφία, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

Ένας έφηβος συνελήφθη από την αστυνομία του Χέρτφορντσαϊρ ως ύποπτος για την διαδικτυακή επίθεση που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εγκυμονούσα σύζυγος του Κάι Χάβερτς, Σοφία, μετά τον αποκλεισμό της Άρσεναλ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κύπελλο Αγγλίας (12/01).

Μετά την κινητοποίηση τόσο της Άρσεναλ, όσο και των Αρχών για τον εντοπισμό των υπευθύνων πίσω από τα εμετικά μηνύματα που έλαβε η σύζυγος του επιθετικού των Gunners, ένας 17χρονος συνελήφθη τελικά από την περιοχή του Σεντ Όλμπανς. Οι έρευνες συνεχίζονται, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Χέρτφορντσαϊρ.

Teenager arrested over social media abuse sent to Kai Havertz’s wife https://t.co/Y6mekLFmYq