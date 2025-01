Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέληξε σε συμφωνία με τον 33χρονο, Κρις Γουντ, τον οποίο ετοιμάζεται να «δέσει» στο «City Ground» με νέο συμβόλαιο έως το 2027.

Ανανεώσεων συνέχεια στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Μετά τις υπογραφές με τον Μουρίγιο με τις «ευλογίες» του Βαγγέλη Μαρινάκη, σειρά παίρνει η επιθετική γραμμή και η ανανέωση του πρώτου σκόρερ της ομάδας, Κρις Γουντ!

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους, η οποία πλέον θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Όπως συμπληρώνεται μάλιστα οι υπογραφές έχουν πέσει και ο 33χρονος έχει δεσμευτεί και τυπικά με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση.

Κάπως έτσι ο Νεοζηλανδός φορ εξαργυρώνει με τον καλύτερο τρόπο τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στην αιχμή του δόρατος, καθώς αποτελεί έναν από τους πυλώνες που στηρίζουν το εντυπωσιακό φετινό οικοδόμημα της Φόρεστ με απολογισμό 14 γκολ και δυο ασίστ.

🚨🌳 Nottingham Forest have agreed new deal with Chris Wood until June 2027, all signed and sealed.



Follow Murillo’s new deal as part of long term project after excellent performances. pic.twitter.com/3MmvqR1fA6