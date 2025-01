Στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνεχίσει για τα επόμενα 4,5 χρόνια ο Μουρίγιο, ο οποίος επισημοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έως το 2029.

Νότιγχαμ Φόρεστ θα συνεχίσουν από κοινού στην Premier League και για τα επόμενα χρόνια. Παρά το ενδιαφέρον που είχε συγκεντρώσει ο Βραζιλιάνος αμυντικός από γίγαντες της Αγγλίας, οι Reds κατάφεραν να τον δεσμεύσουν στο σύλλογο για τα επόμενα 4,5 χρόνια.

Συγκεκριμένα ο Μουρίγιο ανανέωσε κι επίσημα με το σύλλογο έως το καλοκαίρι του 2029 και θα παραμείνει για καιρό στο «City Ground». Μια εξέλιξη που χαροποίησε ιδιαίτερα και τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά για την ανανέωση:

«Κάνουμε μεγάλα όνειρα, όπως κι εκείνος. Πιστεύει στη δύναμη των όσων χτίζουμε σε αυτό το σπουδαίο κλαμπ. Όταν μοιραζόμαστε τις ίδιες τολμηρές φιλοδοξίες, δεν υπάρχει όριο στο τι μπορούμε να καταφέρουμε μαζί» τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Μουρίγιο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κλαμπ και τους οπαδούς, τονίζοντας: «Είμαι πολύ ευγνώμων και πολύ χαρούμενος που έρχονται άλλα τέσσερα χρόνια. Είμαι ευγνώμων σε όλους για τη στήριξη – όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στην οικογένειά μου.

Όπου κι αν πάω, σε κάθε μαγαζί, όπου κι αν είναι, αντιμετωπίζουν την οικογένειά μου και εμένα πολύ καλά. Έτσι, είμαι πολύ ευγνώμων για όλα όσα κάνουν για μένα και για την ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε ένα μεγάλο μέλλον μπροστά μας».

