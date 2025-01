Στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, όπως αναφέρουν στη Γαλλία, το συμβόλαιο του οποίου στην Άρσεναλ λήγει το 2027.

Την προσοχή της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει τραβήξει οι κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ, Γουίλιαμ Σαλιμπά. Όπως αναφέρει το «Foot Mercato», ο 23χρονος Γάλλος χαίρει της εκτίμησης των ανθρώπων της Βασίλισσας που τον έχουν εντάξει τη μεταγραφική λίστα της ομάδας.

Δεν είναι απίθανο ο σύλλογος να κινηθεί για την απόκτησή του το ερχόμενο καλοκαίρι προκειμένου να ενισχυθεί στα μετόπισθεν.. Το συμβόλαιο του Σαλιμπά με την Άρσεναλ λήγει τον Ιούνιο του 2027, ενώ από το 2022 που αγωνίζεται στην Premier League -μετά από διαδοχικούς δανεισμούς σε ομάδες της Γαλλίας- έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του πρωταθλήματος.

