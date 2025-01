Ο υγειονομικός εφιάλτης στο «Ολντ Τράφορντ» δεν έχει τέλος, καθώς τα ποντίκια που είχαν κάνει... επιδρομή στα τέλη Δεκεμβρίου παραμένουν στο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα έκαναν την εμφάνισή τους στο χορτάρι την ώρα του ματς με τη Σαουθάμπτον!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις εντός έδρας νίκες μετά την 1η Δεκεμβρίου, αλλά τα ποντίκια στο «Ολντ Τράφορντ»... δεν έφυγαν ποτέ!

Ο υγειονομικός «εφιάλτης» που ξέσπασε στα τέλη Δεκεμβρίου με επιδρομή ποντικιών στην ιστορική έδρα των Κόκκινων Διαβόλων δεν έχει τέλος, καθώς τα μικρά τρωκτικά έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στις εξέδρες αλλά και στον αγωνιστικό χώρο, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σαουθάμπτον!

Αρκετοί φίλοι της ομάδας που έδωσαν το παρών για να παρακολουθήσουν το ματς βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν αντίκρισαν τα ποντίκια μεταξύ των καθισμάτων στην εξέδρα, ενώ ένα από αυτά «πάτησε» χορτάρι την ώρα της αναμέτρησης.

I’ve just been sent this video.



A rat is at Old Trafford. Yes it’s real.🤣 pic.twitter.com/YgoXIxREmH